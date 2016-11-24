Послушайте осенью: 8 новых музыкальных альбомов

Осень – один из самых активных периодов, когда музыканты, закончив студийные сессии, делятся тем, что вынашивали год, а довели до ума летом. Впереди активная обкатка нового материала на протяжении концертного сезона.

Обозреватель m24.ru Алексей Певчев послушал восемь самых ожидаемых альбомов осени. Что от них ждать и где искать – в сегодняшнем обзоре.

Фото: Лидия Широнина

Мельница – "Химера"



В том, что "Мельница" шла к этому альбому долго и уверенно, сомнений нет. Предыдущая пластинка "Алхимия" предзнаменовала победу и обозначила ее, но успеха ступающей следом "Химере", не гарантировала. Высота планки, скорее, настораживала и озадачивала – что же дальше?

Обозначать ли "Химеру" продолжением начатого, несмотря на общую четкую концепцию, схожесть посылов, определенное родство персонажей и даже монументальное оформление (способное подтолкнуть даже к затратному и редкому действию – покупке физического носителя) – остается делом слушателя. Если попробовать как-то охарактеризовать общее настроение "Химеры", то уместно назвать его "романтическо-героическим", но при этом лишенным пафоса и наивности.

"Химера" – это рывок, в котором "Мельнице" отведена уже не просто роль хедлайнера, но статус культовой группы.

Это альбом сказаний, где "Тристан" воссоединился с "Изольдой", из "Золотого тумана" показалась "Голубая трава", а "Радость моя", записанная с лидером "Пикника" Эдмундом Шклярским, сменилась полетом "Черного дрозда" с Борисом Гребенщиковым. Звучание новой "Мельницы" обрастает причудливыми изобразительными инструментальными средствами, голос Наталии О’Шей звучит все изысканнее и драматичнее.

Сплин – "Ключ к шифру"



Порой нестерпимо хочется понять: насколько усложнение музыкальной политики этой команды идет от попытки отмежеваться от статуса группы, от которой ожидают раскрученных хитов или желания нравиться самим себе. Наверное, второе. Не зря же, отказавшись от услуг выпускающей компании, с которой "Сплин" работал на последних пяти альбомах, группа взялась все делать сама, не прибегая даже к услугам одного из лучших отечественных саунд-продюсеров – Андрея Алякринского.

"Сплин" – сложный клиент для рекорд-лейбла, каждый раз пребывающего в растерянности: что же из новых творений можно отнести на современное "заформатированное" радио. Зацепимся за главное – группа уже давно в состоянии делать то, что хочет, руководствуясь правилом – наше дело петь, ваше – воспринимать или поискать других любимцев.

"Сплин" в своей неизменной красоте, пронзительности и европейской тоске, явно сам ищет этот ключ. Может и нашел давно, но ни за что не скажет.

Лидер группы Александр Васильев не просто один из лучших современных рок-поэтов. Он – конструктор своей действительности и своей Вселенной, бороздить которую может, используя любые средства – от музыкального обрамления глубоко зарытых сэмплов и наложений, до поиска иносказательных образов в одному ему известных книгах. В самом названии "Ключ к шифру" есть определенное кокетство. Шифр должен скрывать что-то недоступное всем и каждому, но при этом в альбоме никаких загадок нет.

Обязательно ли нужно понимать, какие "Пирамиды", "Окраины" и "Киты" имеются в виду, что поет "Небесный хор" и куда именно приведет "Дорога на Восток"? Так ли важно расчленять на составляющие скрупулезно собранные ритмы и мелодии? Вовсе нет.

Markscheider Kunst – "Хамелеон"



"Маркшейдеры" – группа света и позитива, способная растопить любой лед и включить солнце, даже когда вокруг серо и "наутро ожидается мрачный прогноз". Всем этим команда в равной степени обязана как родному городу на Неве, так и студии "Добролет".

Открывающая альбом песня "Майк и Боб" – посвящение великим Майку Науменко и БГ – определенная "шапка"-заход к приключениям лучезарных "маркшейдеров". Лирический герой, меняющий цвета как хамелеон – такой веселый горожанин, по иронии судьбы рожденный вблизи холодного моря, но не мерзнущий под балтийскими ветрами. Ему в помощь – латиноамериканская музыкальная составляющая, ска и босса-нова, и всегда "историй он знает много, а эта – одна из ста".

"А дальше только танцы: свободные и легкие, располагающие к еще одному стаканчику кашасы или ожиданию праздника".

Но пересказать какую-то отдельную не так просто. Все они настолько вплетены в музыку и общий драйв, что волей-неволей, начинает казаться, что текст здесь рождается сам собой. В помощь – музыка, и только она – проводник в этом путешествии по странам, ритмам и ситуациям. Тем не менее, не нужно очень уж поддаваться общему беззаботному настрою, полагая, что герою неизменно "все влегкую" и он просто рассекает по Невскому в мороз, шлепанцем открывая двери в квартиры друзей и подруг.

Одна из лучших песен альбома – "Вот так", пожалуй, самое пронзительное и серьезное любовное признание – мудрое, искреннее, явно выстраданное и базирующееся на жизненном опыте, в котором всего в избытке.

Впрочем, такими вещами "маркшейдеры" долго не грузят и вот уже на горизонте "Света" – девушка поколения, помнящего времена, когда "джинсы меряли на мыло". А дальше только танцы: свободные и легкие, располагающие к еще одному стаканчику кашасу или ожиданию праздника, который всегда там, где играет Markscheider Kunst.

Крематорий – "Люди-Невидимки"



Персонажи песен лидера "самого веселого на этой планете ансамбля" Армена Григоряна – люди его поколения. След в памяти народной они оставили яркий, так что запечатлеть их приключения – задача непростая. Красочная эпоха нуждается в достойном описании, а учитывая ее стопроцентную рок-н-ролльную вибрацию, подход, при кажущейся неактуальности жанра, должен быть продуманным до мелочей. Вот он-то и выстроен отменно.

Большинство песен создавалось на острове в океане, в плавном режиме, вдали от городской суеты, с прицелом на сансет и гитарой наперевес. Если предыдущая работа "Чемодан президент"» изобиловала хлесткой иронией, но вряд ли была способна обеспечить пополнение песенного арсенала группы яркими хитами, то "Люди-Невидимки" готовы к этому.

"Герои и злодеи здесь не такие уж "невидимки": они жили, а многие и живут где-то рядом".

Иллюзорные герои вроде "Гудвина", "Текилы Бум", "Брунхильды" и "Бенито Хуреса", имеют свои прототипы, но не претендуют на портретное сходство. Тем более, что размах, с которым Армен и его команда подходят к аранжировкам, любой сюжет превращает в большое рок-н-ролльное приключение.

Нынешнее звучание "Крематория" – жесткое, насыщенное, приобретенное за счет очевидного музыкантского профессионализма, так и убедительного личного опыта в подборе персонала.

"Люди-Невидимки" – очень "столичный" альбом, несмотря на его наполненность образами из отдаленных уголков планеты. Герои и злодеи здесь не такие уж "невидимки": они жили, а многие и живут где-то рядом, но таких песен удостоились впервые.

Optimystica Orchestra – "Соленый как солнце"



Проект Евгения Федорова родом из Питера (аналогично Markscheider Kunst) и питается приблизительно от тех же солнечных батарей. Optimystica Orchestra существует уже десять лет и, пожалуй, никаких аналогов у нас не имеет. Так что говорить здесь можно о каких-то легких стилистических параллелях.

"Соленый как солнце" – это цикл песен, который можно было бы причислить к новой отечественной легкой эстрадной музыке. Это похоже на рождение новой музыки, в которой нет повторяющихся с манией обреченного "пузырьков лимонада" или "одиночества-скуки".

"Этот альбом – плацдарм для признаний в любви. И подсказка, как это сделать умным и красивым людям ".

Федоров – отменный лирик, а уж что касается музыкально-стилистического опыта, то его у Евгения – хоть отбавляй. Если свою альтернативно-панковскую наполняющую он с лихвой реализовывал посредством "Объекта Насмешек", а позднее –Tequilajazzz и Zorge, то "опмимистика" – плацдарм для признаний в любви. И подсказка, как это сделать умным и красивым людям.

Optimystica Orchestra – это прогулки по питерским проспектам, набережным и крышам, кофе в кофейнях и чай на полночных кухнях, разговоры от заката до рассвета.

Легкая музыка с элементами джаза и босса-новы, переливающиеся звонкие духовые, бархатный бас и откровения с полуулыбкой, вызывающие в памяти отголоски фильмов 60-70-х. И названия под стать перечисленному: "Печальная рыба-солнце", "Маленькая хонда", "Край света", "Дело в этих звездах", "Просто ни о чем", "Просто улыбнуться".

Громыка –“Акробатенька”



Пятеро взрослых мужчин, обрядившихся в костюмы советской эпохи, налепивших накладные брови и вооружившихся оригинальным одноголосным электромузыкальным инструментом Stylophone 350S, бодро валяют дурака. Темы песен и их персонажи мало что скажут тем, кому меньше сорока. Тем не менее, “Громыку” все чаще зовут на большие фестивали, да и на клубных концертах проблем с публикой разных возрастов не наблюдается. В чем секрет? Да в том, что своим четырехстрочным “что вижу – то пою”, напоминающим лучшие вещи “Н.О.М”, группа “Громыка” возвращает условному року одну из его условных составляющих – развлекательную.

"Группа выпускает второй альбом за год и успокаиваться не собирается".

Согласитесь, кому есть дело до (пусть и не без изящества) зарифмованных проблем, созданных водоканалом? Кто вспомнит писателей Паустовского, Бианки и Пришвина, помещенных, пускай, в дурацкую ситуацию сентиментальной прогулки? Впрочем, рифмы вроде "раскудрявилась кудря, выразилась роза" не оставят равнодушными нетрезвых любителей изысканной рок-н-ролльной словесности.

Нарочито монотонный музыкальный Lo-Fi, отдаленно напоминающий финcкую группу Aavikko, создаст позитивное настроение для уик-энда. "Студия Громзаписи", в которой "Громыка" творит свои песни, работает в усиленном режиме. Группа выпускает второй альбом за год и успокаиваться не собирается.

Только бы не получилось, что подобными стахановские темпами передовики лейбла "Союз Мьюзик" нарубят столько угля, что из шахты его будет не вывезти. Да и население может выбрать другие, более универсальные энергоносители.

Федор Чистяков – "Ноль + 30"



Сборник песен, выпущенных к 30-летию с момента выхода дебютного альбома "Музыка драчевых напильников". Альбома, безусловно, знакового, но в контексте выхода юбилейного сборника, кажущегося просто инфоповодом. В 1992 году полновесной финальной работой "Ноля" стало "Северное буги", после чего лидера Федора Чистякова жизнь закружила в совсем ином ритме, крайне далеком от безбашенного рок-н-ролльного. Пережив серию стрессов и обретя душевный покой, он занялся совсем другой музыкой, напрочь игнорируя свои былые достижения и возвращаясь к любимым публикой песням крайне неохотно.

Тем не менее, за "ненулевые" годы Чистяков написал немало песен, вполне перекрывающих старые хиты, а вышедший в этом году альбом "Без Дураков" позволил говорить о возвращении в высшую лигу русского рока одного из самых ярких авторов.

" Расслабив публику намеком на возвращение в репертуар старых песен, Чистяков уже вряд ли когда-то вернется к "Легкой эротике", "Пушкам – в зад", "Ехали по улицам трамваи", "Иду. Курю", "Песне о настоящем индейце".

"Ноль + 30" в данном контексте выглядит совсем необязательным. По-настоящему интересных и переживших время песен, спустя годы выглядящих актуально, здесь, мягко говоря, не так много: "Будет все хорошо", "Северное буги", "Я самолет", "Цикорий", последний из которых выполнен в чуть старомодном ремиксе. А, к примеру, исторически подправленная блестящая "Улица Ленина", на пару с "Человеком и кошкой" (спетой Татьяной Булановой) словно оправдывают появление сборника в целом.

Все песни чуть осовременены аранжировками, да вот разве "Ноль" в исходной версии не звучал весьма достойно? Чем тогда вызвано появление песен "Мы идем пить квас", "Наш день" (звучащие как образец советской эстрады тех лет), "Прости, что не верил", "Радиолюбитель" и какой интерес они могут представлять, если обладают ситуационно-временной привязкой?

Возможно, желанием заткнуть дыры в попытке музыкальной экскурсии по всей дискографии "Ноля". Расслабив публику намеком на возвращение в репертуар старых песен, Чистяков уже вряд ли когда-то вернется к "Легкой эротике", "Пушкам – в зад", "Ехали по улицам трамваи", "Иду. Курю", "Песне о настоящем индейце", "Говнороку" и "Мажорищу". Впрочем, он этого и не обещал. Сейчас с ним (на записи и на концертах) работает очень крепкий состав из бывших музыкантов группы "Кафе", когда-то известной по хиту "Товарищ сержант". Выглядит это убедительно и ярко. И оставляет надежду на то, что достойное новое все-таки сменит необязательное старое.

Mgzavrebi – Iasamani



Групп, звучащих на языках бывшего СССР и ставших популярными уже после распада империи не так много: "Вопли Видоплясова" и "Океан Эльзы" (Украина), Brainstorm (Латвия), Zdob si Zdub (Молдова). Все они берут публику, конечно же, не смысловой нагрузкой, различить которую в силу разницы языков достаточно проблематично, а общим драйвом, харизмой и, конечно, мелодикой. У грузин этой мелодики, помноженной на неизменное обаяние, всегда хватало. Mgzavrebi довели это обаяние до абсолюта.

Зал подпевает им, не зная ни слова по-грузински, погружаясь в максимально заряженную позитивом и пронзительной легкостью атмосферу. Несколько тбилисских парней, не обладая опытом раскрутки своих песен, мало того – не желая его приобретать, сконцентрировались на написании и исполнении своих песен, ровно так, как они делали это во дворах и квартирах родного города.

"Зал подпевает им, не зная ни слова по грузински, погружаясь в максимально заряженную позитивом и пронзительной легкостью атмосферу".

Используя фольклорные интонации в современном контексте, они не выстраивают схем в построении мелодий, куплетов и припевов, а делают это сердцем. Остальное приходит автоматически.

Новый альбом сложно обозначить как “демонстрирующий принципиально новый подход и звучание”. Беспрецедентый случай, когда один раз найденная интонация, способна долго удерживать слушателя. Жанр world music, впитывающий в себя все от фолка до рока, позволяет Mgzavrebi не оглядываться ни на форматы, ни на критику. Они живут в мире мелодии и немножечко текста, смысл которого можно найти в самой Музыке – яркой, глубокой, эмоциональной и не такой уж сложной, если только полностью отдаться ее власти.