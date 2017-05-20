Россия откажется от модернизации старого вооружения – Рогозин

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия откажется от модернизации старых образцов вооружения. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в эфире программы "Вести в субботу".

"Модернизация – такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения", – сказал он.

По словам вице-премьера, новая программа будет направлена на создание интеллектуального оружия, автоматических систему управления, связи и разведки.

Рогозин подчеркнул, что специалисты уже заканчивают разрабатывать беспилотные наземные и воздушные машины. Также обновляется космическая группировка.