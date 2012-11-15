Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября 2012, 14:11

Безопасность

Полиция нарушает закон об оружии – Генпрокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура в ходе проверок выявила массовые нарушения закона о владении оружием. Гражданам выдавали лицензии и разрешения на владение огнестрельным оружием без проверки их психического состояния и данных об отсутствии судимостей.

В ряде регионов, в том числе и в Москве, некоторым гражданам выдавали лицензии без всякой проверки сведений о будущих владельцах оружия и даже не проверяя, известно ли гражданину об условиях безопасного хранения оружия, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Лица, получившие разрешение на владение оружием без прохождения необходимых проверок, будут лишены лицензий. Районные прокуроры Москвы уже направили несколько заявлений об аннулирований лицензий на владение оружием у граждан, состоявших на учете у психиатров и наркологов, в суды. Заявления были удовлетворены судами.

Выяснилось, что полицейские недостаточно часто проводят проверки владельцев оружия и практически не опрашивают владельцев о сохранности и использовании оружия.

Очень часто блюстители порядка не изымают оружие у тех лиц, которые утратили право на его владение, а также после смерти собственника. Подобные факты прокурорам удалось обнаружить в Московской области и столице.

Иногда полицейские "для отчетности" могут изъять оружие, не имея на то никаких оснований. Так, в Саратовской области один из участковых составил протокол об изъятии у гражданина охотничьего ружья для улучшения показателей работы.

оружие

Главное

