В Москве зарегистрировано более 460 тысяч владельцев оружия

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице ежегодно растет количество владельцев оружия. По официальным данным, на сегодня пистолеты, ружья и другие устройства есть у 461 тысяч москвичей, в их собственности находится 653 тысячи единиц оружия. Еще более 20 тысяч единиц служебного оружия есть на вооружении частных охранных организаций и детективов.

При этом средства обороны не всегда используются в мирных целях. В 2013 году уже возбуждено 17 уголовных дел по фактам преступлений с применением оружия, зарегистрированного в Москве. Кроме того, ежегодно на территории города происходит значительное количество утрат и хищений гражданского оружия: в большинстве случаев его забирают из машин и вместе с сумками.

В связи с этим полиция постоянно организует проверки оборота оружия. Как сообщает пресс-служба столичного главка МВД, в этом году выявлено более 74 тысяч нарушений, 7 тысяч граждан привлечено к административной ответственности, аннулировано более 3,5 тысяч лицензий и разрешений. В ходе проверок частных охранных организаций найдено 434 нарушения.

Отметим, выдают лицензии на оружие территориальные отделы МВД по районам города. Закон предписывает обязательное обучение перед получением лицензий, а также сдачу зачетов при их продлении. Сегодня в Москве этим могут заниматься 15 организаций.

Лицензия выдается на 5 лет и дает право приобрести до 5 единиц различных моделей оружия. А с июля 2012 года заявление на получение лицензии можно подать в электронной форме через Единый портал госуслуг.

Запрещается иметь при себе оружие во время участия во всех культурных и публичных мероприятиях. Кроме того, в границах населенных пунктов запрещено ношение и перевозка пневматического оружия в заряженном или снаряженном состоянии, за исключением участков для спортивной стрельбы.