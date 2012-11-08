Форма поиска по сайту

08 ноября 2012, 13:00

Безопасность

Правила владения оружием ужесточат после бойни в Москве

Бойня на Чермянской улице заставила Министерство внутренних дел ужесточить правила оборота оружия. Скоро приобрести его смогут только люди старше 21 года. Сейчас купить оружие можно с 18 лет.

Кроме того, запретят иметь при себе травматику в общественных местах. Также нельзя будет пользоваться оружием в состоянии алкогольного опьянения. За нарушения правил установят высокие штрафы.

Помимо этого, в МВД планируют разрушить теневой бизнес по торговле медицинскими документами. Проходить проверку разрешат исключительно в госучреждениях. Уже известно, что "русский Брейвик" Дмитрий Виноградов получил лицензию на оружие после справки из частной клиники.

Проект поправок в закон "Об оружии" в ближайшее время направят руководству Министерства.

