06 февраля 2017, 10:34

Культура

Ежовая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Редкая орхидея из Бразилии Баптистония ежовая расцвела в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Увидеть ценное растение можно с 7 февраля в одной из стеклянных витрин в рамках фестиваля орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима". А на экскурсиях "Там, где всегда лето" можно узнать детальную информацию о растении. Пройдут они в выходные дни.

Орхидея произрастает в горных тропических лесах Бразилии на высоте от 50 до 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Зимой на ниспадающих соцветиях длиной около 45 сантиметров появляются многочисленные лимонно-винные цветки диаметром до двух сантиметров. Визуально они напоминают бабочек.

В "Аптекарском огороде" собрана вторая по величине коллекция орхидей в России – более 830 видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также более 50 видов и форм орхидей умеренного и холодного климата. Среди тропических и субтропических преобладают виды американского и индокитайского происхождения.

Посетителям сада было представлено одно из самых дорогих растений в мире – орхидея Пафиопедилум Ротшильда или "Золото Кинабалу". Кроме того, в "Аптекарском огороде" цвели Абрикосовая орхидея или Золотой венерин башмачок, Цветок Дьявола, а также самая черная в мире орхидея под названием Фредкларкеара.

Также гости сада могут полюбоваться необычными орхидеями – Желтой орхидеей-пчелой и Зеркальной орхидеей, которые недавно расцвели в "Аптекарском огороде".

