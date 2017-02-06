Ежовая орхидея расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Редкая орхидея из Бразилии Баптистония ежовая расцвела в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Увидеть ценное растение можно с 7 февраля в одной из стеклянных витрин в рамках фестиваля орхидей, хищных растений и растений пустынь "Тропическая зима". А на экскурсиях "Там, где всегда лето" можно узнать детальную информацию о растении. Пройдут они в выходные дни.

Орхидея произрастает в горных тропических лесах Бразилии на высоте от 50 до 1,2 тысячи метров над уровнем моря. Зимой на ниспадающих соцветиях длиной около 45 сантиметров появляются многочисленные лимонно-винные цветки диаметром до двух сантиметров. Визуально они напоминают бабочек.