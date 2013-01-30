Основная статья расходов россиян на здоровье - уход за телом и лечение

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Больше всего денег россияне тратят на уход за телом, волосами и на лечение. Также большинство опрошенных считает, что БАДы не решают проблем со здоровьем. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Около 70% процентов опрошенных на уход за телом, лицом и волосами тратят значительную часть семейного бюджета. При этом 30 процентов россиян тратят на косметику и салоны красоты не более 500 рублей в месяц. А на лечение, услуги врачей и лекарства более четверти людей тратят от 501 до 1500 рублей.

На правильное питание тратится 51 процент респондентов, а на занятия спортом – 28 процентов. Около 11 процентов граждан России потратили бы на занятия в фитнес-клубах и бассейнах от 501 до 1500 рублей в месяц. В то же время каждый пятый респондент готов отдавать более 3000 рублей в месяц на правильное питание.

Мнения относительно пользы биологически активных добавок разделились: 44 процента респондентов считают, что от них нет ни вреда, ни пользы; 21 процент высказался "за" и 22 процента - "против".

Около 78 процентов опрошенных считают, что с помощью БАДов нельзя решить проблемы со здоровьем. А восемь процентов придерживаются обратной точки зрения.

Среди почитателей добавок 30 процентов считают, что они помогают поддерживать иммунитет, а 27 процентов сообщили, что они восполняют недостающие витамины и элементы. Также семь процентов опрошенных утверждают, что БАДы могут улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а шесть процентов уверены, что с их помощью можно вылечить простудные заболевания.

В опросе приняло участие 1600 человек из 138 населенных пунктов России.