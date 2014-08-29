Более половины россиян предпочли накопительную пенсию

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Более половины россиян (52%) 47 лет и моложе отдают предпочтение накопительной пенсионной системе и лишь каждый пятый - распределительной. Таковы данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного среди людей моложе 47 лет (адресанты обязательной накопительной пенсии).

Сторонников накопительной системы больше среди клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) - 63%. При этом таковых немало и среди тех, кто держит свои средства в Пенсионном фонде России - 51%.

Только 12% респондентов считают, что отмена накопительных взносов положительно повлияет на их будущее пенсионное обеспечение, вдвое больше (24%) ожидают положительного эффекта. Но самостоятельно откладывать на будущую пенсию большинство россиян не готово.

Так, 43% опрошенных вообще не намерены откладывать средства на старость, каждый пятый россиянин заявил, что, возможно, будут это делать, но не ранее чем через десять лет. И только 12% собираются, по их словам, начать откладывать в ближайшие годы, и 4% - уже это делают.

Среди тех, кто в принципе собирается что-то откладывать, большинство (12%) надеется на депозит в Сбербанке. Вторая по популярности форма - сбережение денег в наличной форме (6%). Еще 5% ориентируются на депозиты в других банках, столько же планируют откладывать деньги на покупку недвижимости.

Государственную пенсию как источник существования в старости упоминают две трети респондентов, прочие же источники упоминаются значительно реже. 36% собираются продолжать работать, 27% - надеются на гипотетические накопления, 17% - надеются на помощь родных и детей. Кроме того, почти половина опрошенных видят государственную пенсию как главный источник своей жизни в старости (21% - как единственный, еще 26% - как составляющий большую часть). 16% надеются, что смогут обеспечить себя прибавкой, равной хотя бы половине пенсии, и только 19% уверен, что пенсия составит меньшую часть их доходов, а то и вовсе они смогут без нее обойтись.

Накопительная пенсия Пенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. Пенсионные накопления - это страховые взносы на накопительную пенсию, которые работодатель перечисляет в Пенсионный фонд или в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в рамках обязательного пенсионного страхования. Кроме того, сюда относятся суммы уплаченных гражданами дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, а также суммы взносов, перечисленных государством на софинансирование пенсионных накоплений и доход от инвестирования этих средств. Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года рождения и моложе. Управляющая компания или выбранный гражданином НПФ инвестируют средства пенсионных накоплений. Сформированный таким образом капитал в будущем будет выплачиваться в качестве пенсии.



Напомним, что правительство России приняло решение продлить на 2015 год мораторий на формирование накопительной части пенсий. То есть, те взносы, которые должны были пойти в накопительную составляющую, направят в распределительную. При этом кабмин может полностью отменить накопительную часть, поскольку она "не доказала свою эффективность".

Российское правительство разработает механизм перехода от обязательной накопительной пенсии к добровольной. Для граждан это будет означать, что все страховые отчисления из фонда оплаты труда их работодатель будет направлять в ПФР, а оттуда деньги пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.