29 марта 2013, 17:41

Общество

Пошутить над начальником 1 апреля готов каждый седьмой подчиненный

Фото: ИТАР-ТАСС

Каждый седьмой россиянин может разыграть своего начальника 1 апреля. Более склонны к розыгрышам мужчины, чем женщины – 17% против 10%.

74% при этом никогда не разыгрывали директора, при этом опрошенные считают такие выходки недопустимыми или боятся увольнения.

Больше трети россиян считают шутки над боссом недопустимыми, а 36% респондентов допускают розыгрыши, но сами не будут в них участвовать.

Возможна и обратная ситуация – 9% опрошенных подтвердили, что их разыгрывал босс, а вот 83% респондентов никогда не становились объектом шуток со стороны начальника, сообщает портал "Superjob".

опросы розыгрыши шутки

