"Активные граждане" выбрали для "Лужников" цвета московского Кремля

Фото: ag.mos.ru

Москвичи выбрали для главной арены чемпионата мира по футболу 2018 года "Лужники" цвета московского Кремля. Это следует из результатов опроса, проведенного в приложении "Активный гражданин".

В пресс-службе проекта сообщили, что голосование проходило с 6 по 22 августа. Напомним, что "активным" гражданам предлагали решить, какого цвета будут трибуны "Лужников". На выбор предлагалось 3 варианта: бордовый с золотыми вкраплениями (цвет стен Кремля и формы российской сборной), золотой (цвет главных медалей чемпионата) и графитово-серый.

Всего в опросе приняли участие 137 228 москвичей. Отмечается, что это один из самых высоких показателей явки с момента запуска проекта. За бордовый с золотыми вкраплениями проголосовали 42,44% респондентов, за графитово-серый - 29,37%, за золотой - 28,19%.

Как изменятся "Лужники"

Опрос в "Активном гражданине" предложил провести Сергей Собянин.

Напомним, что в 2018 году "Лужники" станут главной ареной Чемпионата мира по футболу. В ходе реконструкции, которая завершится к маю 2017 года, облик Большой спортивной арены претерпит серьезные изменения.

Число мест на стадионе увеличат до 81 тысячи. Кроме того, на арене появится VIP-трибуна на 2 тысячи мест, зона гостевого обслуживания на 4,5 тысячи мест, зона для представителей СМИ - порядка 2,5 тысяч мест. Еще 300 мест оборудуют для маломобильных зрителей. Также на трибунах появится 100 скай-боксов - корпоративных лож повышенной комфортности.

Для защиты зрителей от непогоды козырек кровли по периметру стадиона увеличат на 11 метров, а покрытие кровли заменят на полупрозрачной поликарбонат. Работы по реконструкции стадиона на месяц опережают график. В настоящее время демонтированы старые трибуны, начались активные работы по возведению основания новых. Работы по реконструкции ведутся круглосуточно.

Исторический фасад стадиона, являющийся одним из символов московской архитектуры, будет сохранен. Его будут подсвечивать в трех режимах: повседневный дневной, повседневный ночной и праздничный. Покрытие на футбольном поле заменят на натуральный газон, а футбольные ворота оборудуют системой фиксации гола "гол-контроль", который использовали на ЧМ-2014 года в Бразилии. Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьей будет вестись с помощью специального браслета.

В подтрибунных помещениях разместят кафе и рестораны, санузлы, спортзалы, зону гостевого обслуживания и помещения для прессы. Всего в здании стадиона появятся два разминочных зала, раздевалки для спортсменов, зал для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, телестудии и офисные помещения.