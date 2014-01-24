Около половины москвичей имеют накопления - опрос

Около половины москвичей имеют финансовые накопления

Около трети россиян копят деньги. Чаще всего на крупную покупку или просто на "черный день" откладывают люди старше 45 лет, жители Москвы и Петербурга, а также респонденты с высоким достатком. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Среди москвичей накопления есть у 47% жителей, рассказал в эфире радио "Москва FM" генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

"Они имеют опыт общения с банками и другими финансовыми институтами: негосударственными пенсионными фондами, покупкой акций, игрой на валютном рынке. Таким образом, жители Москвы лучше планируют свою жизнь в финансовом аспекте", - пояснил он.

По данным опроса, сбережениями россияне считают сумму не меньше 243 тысяч рублей. При этом у большинства граждан такого резерва нет из-за невысоких доходов.

Откладывать деньги жители страны готовы на покупку дома или квартиры (29%), на "черный день" (28%) и просто "про запас" (25%). Также они могли бы начать делать накопления на лечение, образование, отдых и развлечения или на случай потери работы. В то же время 6% опрошенных не стали бы делать накопления ни на какие цели.