Россияне больше всего боятся войны и кризиса – опрос

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Более половины россиян (58 процентов) боятся войны и экономического кризиса. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Респонденты отвечали на вопрос: "Как вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?" По данным опросов, военные действия и связанные с кризисом ситуации (обесценивание сбережений, рост цен) занимают две первые строчки.

Следующим страхом идут проблемы со здоровьем, затем – разгул преступности, беспорядки внутри страны, стихийные бедствия и снижение доходов.

Меньше всего россиян волнует потеря работы, замыкают рейтинг конфликты в семье.