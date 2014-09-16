Россияне выступили за запрет бродяжничества и попрошайничества - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

Все больше россиян считают, что в России нужно законодательно запретить бродяжничество и попрошайничество, показал опрос "Левада-Центра".

Участники опроса должны были сказать, как следует поступать с бродягами, бомжами, беспризорниками и нищими в городах. Среди вариантов ответов: "запретить законом, как это делалось ранее", "оказывать помощь нуждающимся, особенно беспризорным детям" и "ничего не делать, так как сейчас у государства много более важных забот".

В 2014 году запрет на попрошайничество поддержали 32% респондентов, а в 2011 году - 21%. Приверженцы идеи запрета бродяжничества также считают, что бомжей нужно высылать в специальные лагеря. В основном такой точки зрения придерживаются мужчины в возрасте 40-54 лет со средним специальным образованием.

Однако на вопрос, что делать с бродягами и нищими, большая часть опрошенных (57%) ответили, что таким людям, особенно беспризорным детям, необходима помощь в трудоустройстве, лечении и получении жилья. Такое мнение высказали люди с высшим образованием - 60%.

В опросе участвовали 1600 человек от 18 лет в 46 регионах страны в 134 населенных пунктах.