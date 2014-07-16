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Культурное наследие

16 июля 2014, 18:48

Большинство москвичей хотят оставить Шуховскую башню на Шаболовке

опросы Шаболовка Шуховская башня культурное наследие голосования Активный гражданин

Фото: instagram.com/stroi_mos_ru

Более 90% москвичей, принявших участие в онлайн-референдуме "Активный гражданин", хотят видеть Шуховскую башню на ее историческом месте, сообщает сайт сервиса городских референдумов.

В результате голосования более 46% опрошенных высказались за необходимость провести открытый конкурс на проект реставрации, чтобы и дальше использовать знаменитую телевышку на Шаболовке. В то же время установить отреставрированную башню на другом месте хотят менее 7% жителей города.

"Москва в цифрах": Перенос Шуховской башни

Напомним, 23 июня пользователям приложения "Активный гражданин" предложили решить судьбу Шуховской башни, а уже с 25 июня проголосовать можно было и в интернете.

Москвичам нужно было выбрать один из трех предложенных вариантов: "Укрепить конструкции и объявить конкурс на проект реставрации"; "Разобрать, отреставрировать и установить на новом месте"; "Разобрать, отреставрировать и установить на Шаболовке". Кроме того, можно было предложить свой вариант.

Ранее Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планировало демонтировать Шуховку, однако временно отложило работы по демонтажу башни. Как заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин, полностью отказываться от идеи демонтажа памятника Минкомсвязи не планирует.

В то же время главный столичный зодчий Сергей Кузнецов утверждает, что архитекторы всего мира рассматривают Шуховскую башню не только как памятник, но как символ Москвы и эпохи. По его словам, она стала одним из первых госзаказов советской власти.

По мнению Кузнецова, причин переносить Шуховскую башню нет. Памятник был построен в Москве, это его исторический "дом". Кузнецов отметил, что необходимо провести четкий анализ конструкции, возможностей ее дальнейшей эксплуатации.

ШУХОВСКАЯ БАШНЯ

Шуховская башня - гиперболоидная конструкция, выполненная в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Расположена в Москве на улице Шаболовка. Построена в 1920—1922 годах по проекту академика Владимира Шухова.

История строительства Шаболовской башни

С 2002 года башня не используется для вещания, хотя на ней до сих пор размещены передатчики сотовой связи. С момента постройки ее ни разу не ремонтировали, и в начале 2014 года специалисты заявили, что Шуховская башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.

Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Александр Кузнецов.

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