Большинство москвичей хотят оставить Шуховскую башню на Шаболовке

Фото: instagram.com/stroi_mos_ru

Более 90% москвичей, принявших участие в онлайн-референдуме "Активный гражданин", хотят видеть Шуховскую башню на ее историческом месте, сообщает сайт сервиса городских референдумов.

В результате голосования более 46% опрошенных высказались за необходимость провести открытый конкурс на проект реставрации, чтобы и дальше использовать знаменитую телевышку на Шаболовке. В то же время установить отреставрированную башню на другом месте хотят менее 7% жителей города.

"Москва в цифрах": Перенос Шуховской башни

Напомним, 23 июня пользователям приложения "Активный гражданин" предложили решить судьбу Шуховской башни, а уже с 25 июня проголосовать можно было и в интернете.

Москвичам нужно было выбрать один из трех предложенных вариантов: "Укрепить конструкции и объявить конкурс на проект реставрации"; "Разобрать, отреставрировать и установить на новом месте"; "Разобрать, отреставрировать и установить на Шаболовке". Кроме того, можно было предложить свой вариант.

Ранее Министерство связи и массовых коммуникаций РФ планировало демонтировать Шуховку, однако временно отложило работы по демонтажу башни. Как заявил заместитель главы ведомства Алексей Волин, полностью отказываться от идеи демонтажа памятника Минкомсвязи не планирует.

В то же время главный столичный зодчий Сергей Кузнецов утверждает, что архитекторы всего мира рассматривают Шуховскую башню не только как памятник, но как символ Москвы и эпохи. По его словам, она стала одним из первых госзаказов советской власти.

По мнению Кузнецова, причин переносить Шуховскую башню нет. Памятник был построен в Москве, это его исторический "дом". Кузнецов отметил, что необходимо провести четкий анализ конструкции, возможностей ее дальнейшей эксплуатации.