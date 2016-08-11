Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 14:37

Общество

"Активные граждане" оценят фестиваль "Московское варенье"

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Участники проекта "Активный гражданин" теперь могут оценить фестиваль "Московское варенье", голосование появилось на сайте сервиса и в приложениях.

У горожан спросили, понравились ли им на площадках мероприятия. Варианты ответов:

  • "Да, фестиваль прошел на отлично";
  • "Я бы поставил(а) твердую четверку";
  • "Мне не понравилось";
  • "Затрудняюсь поставить оценку";
  • "Я не был(а) ни на одной фестивальной площадке".

В этом году программу фестиваля составили с учетом мнения "активных граждан". По их решению в развлекательной части фестиваля основной акцент сделали на проведение анимационных программ, подвижных игр и конкурсов; также именно горожане определили ассортимент торговых шале.

Ранее сообщалось, что на фестивале с 15 июля по 7 августа продали свыше 200 тонн варенья, меда и других натуральных сладостей. Большой популярностью пользовалось традиционное клубничное, вишневое и малиновое варенье. Также гости проявляли интерес к необычным сортам лакомства – из крыжовника, сосновых шишек, цитрусовых, лепестков роз, огурцов с мятой, помидоров и трав.

Участие в мероприятии приняли около 300 производителей из 15 стран мира и 35 регионов России, фестиваль посетили около 8 миллионов человек. Для них подготовили более 5,6 тысячи различных культурных мероприятий, включая концерты, театрализованные представления и мастер-классы.

