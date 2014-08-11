Более 80% россиян перестали следить за ценами на нефть - опрос

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Около 83% россиян признались, что не следят за ценами на нефть, говорится в результатах опроса, проведенного Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). При этом 67% респондентов уверены, что экономика нашей страны сильно зависит от мировых цен на "черное золото".

Для примера, в 2011 году за изменениями стоимости нефти наблюдали почти на 10% больше жителей страны. А в 2008 году лишь 56% россиян не обращали внимания на цены на нефть.

Последние же данные показали: больше половины граждан считают, что Россия не может обойтись без экспорта нефти. Среди тех, кто счел такую ситуацию неприемлемой (около трети опрошенных) 20% респондентов высказались за то, что необходимо развивать и модернизировать промышленность, сельское хозяйство, а также выпускать конкурентоспособные товары.

Кроме того, 27% ответили, что через 10 лет Россия не сможет обойтись без экспорта нефти и только 8% были уверены в обратном. При этом более трети заявили, что нынешние мировые цены на нефть в целом выгодны и благоприятны для нашей страны.