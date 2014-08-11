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Экономика

11 августа 2014, 14:41

Круглосуточные магазины посещает половина москвичей

опросы магазины круглосуточные магазины

Фото: ИТАР-ТАСС

Половина жителей Москвы хотя бы изредка ходит в ночные магазины. При этом каждый второй из них совершает покупки в круглосуточных аптеках. Примерно столько же горожан бывают в кафе после 23.00, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Общественное мнение (ФОМ).

Почти 53% участников опроса считают, что в Москве нет проблем с покупкой продуктов или получением бытовых услуг в позднее время. Но четверть москвичей заявили, что сталкиваются с недостатком предложения.

В целом 75% горожан полагают, что ночные услуги необходимы, а 19% уверены, что это - излишество.

В опросе приняли участие 1000 москвичей старше 18 лет.

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