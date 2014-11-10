Сегодня в СМИ: независимость Каталонии и стоимость работ в столичном метро

Фото: M24.ru

На Третий пересадочный контур метро потратят 380 миллиардов рублей

Столичные власти сообщили, как будет распределен триллион рублей, отведенный на строительство метро, пишет газета "Ведомости".

Так, больше всех получит Третий пересадочный контур – 380 миллиардов. В числе самых крупных проектов – Калининско-Солнцевская линия (181 миллиард), Кожуховская линия – 119 миллиардов и участок Люблинско-Дмитровской линии от "Марьиной Рощи" до "Селигерской" – 72 миллиарда рублей.

В столичном правительстве отмечают, что это предельная стоимость строительства, которая скорректируется после экспертизы и окончания всех торгов.

Рост инфляции в России составит 2,5-4%

По мнению Центробанка, из-за ослабления рубля рост инфляции в России составит 2,5%. Минэкономики же считает, что она увеличится на 4%, передает "Коммерсантъ".

При этом власти считают, что размеры инфляции во многом зависят от реакции населения – чем больше будет наличных в обороте, тем выше будет инфляция.

Следователей СК освободят от наказания за нарушение ПДД

Сотрудников Следственного комитета освободят от наказания за нарушение ПДД, сообщает "Коммерсантъ".

Наказывать следователей будут с помощью выговоров и замечаний. По мнению авторов проекта закона, это должно исключить давление проверяемых инспекторов ГИБДД на Следственный комитет.

При этом для некоторых нарушений будут сделаны исключения – например, следователь не избежит наказания за нетрезвое вождение.

80% каталонцев проголосовали за независимость региона

Согласно данным опроса, 80% каталонцев "за" независимость региона от Испании, сообщает "Российская газета".

Эти данные были обнародованы после обработки 90% бюллетеней. Власти Испании считают, что опрос не имеет юридической силы и не принесет политических выгод.