Москвичи высказались за введение городских проездных в маршрутках

Фото: ТАСС

Пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" высказались за введение городских проездных в маршрутных такси, сообщили M24.ru в пресс-службе проекта.

За то, чтобы пользоваться эмитированными городом билетами, проголосовали 27,3% респондентов. За льготный проезд высказались 20,2%, за единые стандарты в отношении водителей и за единые требования к автобусам - 14,7% и 12% соответственно.

Кроме того, большинство участников опроса проголосовали за сохранение маршрутной сети коммерчсеских перевозчиков - более 26% респондентов.

Также жители города поддержали возможность использования автобусов малой вместимости (20%) и возможность оплаты проезда в салоне (22,6%).

Добавим, что всего в опросе приняли участие 126,4 тысячи человек.

Напомним, опрос на тему "Включать ли маршрутки в единую систему городского транспорта" проходил с 24 сентября по 6 октября. У горожан спрашивали, какие особенности коммерческих перевозчиков необходимо оставить без изменения и чего маршруткам не хватает.

Стоит сказать, что столичные власти приняли решение включить коммерческих перевозчиков в систему городского транспорта: их подведут под единые требования, обяжут принимать городские проездные и сохранят льготы.