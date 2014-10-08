Москвичи высказались за введение городских проездных в маршрутках

Фото: ТАСС
Пользователи сервиса онлайн-референдумов "Активный гражданин" высказались за введение городских проездных в маршрутных такси, сообщили M24.ru в пресс-службе проекта.
За то, чтобы пользоваться эмитированными городом билетами, проголосовали 27,3% респондентов. За льготный проезд высказались 20,2%, за единые стандарты в отношении водителей и за единые требования к автобусам - 14,7% и 12% соответственно.
Кроме того, большинство участников опроса проголосовали за сохранение маршрутной сети коммерчсеских перевозчиков - более 26% респондентов.
Также жители города поддержали возможность использования автобусов малой вместимости (20%) и возможность оплаты проезда в салоне (22,6%).
Добавим, что всего в опросе приняли участие 126,4 тысячи человек.
Напомним, опрос на тему "Включать ли маршрутки в единую систему городского транспорта" проходил с 24 сентября по 6 октября. У горожан спрашивали, какие особенности коммерческих перевозчиков необходимо оставить без изменения и чего маршруткам не хватает.
Стоит сказать, что столичные власти приняли решение включить коммерческих перевозчиков в систему городского транспорта: их подведут под единые требования, обяжут принимать городские проездные и сохранят льготы.
"Активный гражданин""Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах респондентам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователь получает статус "Активный гражданин" и доступ к магазину бонусов, где накопленные очки можно обменять на городские услуги (велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи) или полезные мелочи.
Опросы можно проходить как в мобильном приложении, так и на сайте сервиса, а также через инфоматы в поликлиниках и в МФЦ.