"Активные граждане" решат, как копить деньги на капремонт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

С 6 июля на портале "Активный гражданин" начнется голосование "Спецсчет для вашего дома. Кому поможет город?". Как сообщает пресс-служба проекта, с его помощью горожане решат, нужна ли их дому поддержка города при переходе на специальный счет для накопления на капремонт.

Зачем нужно голосование

В Москве уже год действует новая система капитального ремонта. Собственники сами накапливают средства на проведение ремонта в своем доме.

Взносы жильцов поступают в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов", откуда распределяются по требующим обновления домам в порядке общей очереди.

Законодательными актами предусмотрен альтернативный способ накопления – открытие специального счета в банке. В этом случае средства жильцов расходуются на ремонт только их дома.

Выбрать наиболее предпочтительный вариант и, при необходимости, перевести деньги на спецсчет москвичи могут как самостоятельно, так и с помощью города.

"Подобные опросы в рамках системы московских электронных референдумов способствуют развитию института ответственных собственников и развитию навыков самоорганизации в управлении многоквартирными домами. Важно, что с момента реализации региональной программы капремонта собственники многих домов Москвы начали учиться выстраивать добрососедские отношения и создавать соседские сообщества, участвующие в планировании, организации капитального ремонта и контроле над его проведением. Ведь никто лучше, чем сами жители, дом не знает – им в нем жить. Горожане – самая заинтересованная сторона в вопросе капитального ремонта дома". Елена Шомина, профессор Высшей школы урбанистики



В рамках голосования горожанам предлагается ответить на вопрос, нуждается ли их дом в такой помощи. Организационную поддержку в подготовке документов и проведении общего собрания от города смогут получить дома, набравшие большинство голосов.

Участвовать в голосовании могут указавшие в профиле свой адрес пользователи, чьи дома делают взносы на счет регионального фонда капремонта.

Кому нужен спецсчет

Спецсчет подходит для активных собственников. Он позволяет собственникам корректировать размер взноса на капитальный ремонт, определять перечень и стоимость работ, распоряжаться средствами, самостоятельно работать с банками, искать подрядчиков, проверять сметы, вести работу с должниками.

Владельцами специального счета могут быть ЖСК, ТСЖ, региональный оператор или управляющая компания. При переходе на спецсчет сохраняются все льготы и субсидии, предусмотренные региональной программой капитального ремонта.

Собственники квартир и других помещений в доме могут в любое время принять решение об открытии специального счета дома. Решение принимается общим собранием собственников помещений большинством не менее 50 процентов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

"Фактически речь идет не только о формировании института ответственных собственников, а о появлении профессиональных собственников, которые не только хотят и могут заняться капитальным ремонтом, а делают это со знанием всего комплекса вопросов и процедурных тонкостей. Для этого собственников необходимо обучать, давать им навыки управления многоквартирными домами. А здесь без поддержки со стороны городских структур не обойтись". Вера Москвина, исполнительный директор СРО "Межрегиональная гильдия управляющих ЖКХ"



"Спецсчет для вашего дома. Кому поможет город?" – это уже третье голосование "Активного гражданина" по вопросу накопления средств на капитальный ремонт. По итогам предыдущих голосований встречи по организации общих собраний собственников прошли почти в 2000 домов.

Принять участие в голосовании можно на сайте "Активного гражданина" или в мобильном приложении проекта с 6 июля.