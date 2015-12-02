Три четверти россиян высказались за налаживание отношений с Западом

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

75% россиян считают, что России нужно налаживать отношения с США и другими странами Запада, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на опрос, проведенный "Левада-Центром".

Противоположного мнения придерживаются 16% опрошенных, затруднились с ответом 10% респондентов.

При этом чуть больше половины участников опроса (51%) отметили, что у стран Запада, входящих в блок НАТО, нет оснований опасаться Россию (39% видят такие основания). 54% опрошенных полагает, что у России есть причины опасаться стран НАТО (обратная точка зрения у 36%).

В том, что России следует заняться налаживанием отношений с Украиной, уверены 70% респондентов. Каждый пятый (20%) не видит в этом необходимости, каждый десятый (10%) затруднился ответить.

По мнению 54% респондентов, Россия сейчас находится в международной изоляции. Не согласны с этим тезисом 39% опрошенных, 8% затруднились ответить.

Кроме того, две трети россиян (65%) считают, что Россия должная продолжать свою политику, невзирая на западные санкции, а 26% предлагают искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из-под санкций. В марте эти показатели были на уровне 72% и 21% соответственно.

У 71% россиян не возникло серьезных проблем в связи с введением западных санкций, однако 23% заявили об обратном.

У респондентов также поинтересовались их симпатиями к ряду стран. Выяснилось, что отношение к США у 70% респондентов плохое (у 21% хорошее), к ЕС - у 60% плохое (у 29% хорошее), к Украине - у 63% плохое (у 27% хорошее), к Белоруссии - у 83% хорошее (у 8% плохое).