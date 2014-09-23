Большинство россиян считают, что левшей не стоит переучивать - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

По мнению большинства россиян, левшей в правшей переучивать не надо. При этом правшами являются 85% респондентов. Таковы данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение"

То, что левшей переучивать не надо, как это делали в советское время, уверены 87% россиян. При этом полезным это считают 7% респондентов. Обычно опрошенные мотивируют свою позицию тем, что "это очень удобно – уметь работать обеими руками", некоторые же отвечают так: "потому что правое есть правое: правое – это позитив, а левое – негатив".

Не секрет, что почти вся техника - инструменты, компьютеры и канцтовары сделаны в расчете на правшей. При этом более половины опрошенных не думают, что для левшей нужно изготавливать специальные товары. Впрочем, сторонниками этой идеи стали 36% респондентов, остальные затрудинились ответить.

Ранее об особенностях и одаренности леворуких людей в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала психолог Анфиса Калистратова.

"Левши отличаются необычным восприятием, особенно дети. Они нестандартно мыслят, у них очень развито воображение, фантазия", − сообщила Калистратова.

По ее словам, леворукость может сыграть злую шутку в подростковом возрасте. Если друзья или одноклассники начнут подшучивать над левшой, то это может перерасти в проблему.

Калистратова отметила, что однозначно определить левшу можно уже ко 2 году жизни. Переучивать ребенка необходимо до 5 лет. Если сделать это позже, то маленький левша может быть дезориентирован. В пространстве левши подсознательно ориентируются на левую руку, поэтому могут начать путать направления.

По мнению психологов, левши также обладают сильным характером и творческим потенциалом, поэтому в их числе много известных музыкантов, художников и писателей.