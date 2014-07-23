Около четверти москвичей не читают бесплатные районные газеты - опрос

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Бесплатные районные газеты не читают 23% москвичей, при этом 38% просматривают их вскользь. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Согласно исследованию, бесплатные газеты доставляют в почтовые ящики 79% москвичей, 16% их не получают, оставшиеся 4% затруднились ответить.

Среди москвичей, читающих бесплатные газеты, 18% считают, что в них можно найти много полезной информации, 27% говорят, что в них мало интересного, а 5% опрошенных придерживаются мнения, что газеты совсем бесполезны.

Наибольшей популярностью районная печатная периодика пользуются у женщин и пожилых людей. Чаще всего читателям нравятся материалы о благоустройстве района и информационная реклама, в том числе о досуге для детей.

Напомним, ранее в приложении "Активный гражданин" столичных жителей спрашивали о том, устраивает ли их качество районных и окружных газет.

Организаторов также интересовало, получают ли жители окружные газеты, которые выпускаются несколько раз в месяц, и районные газеты, выпускаемые ежемесячно. Кроме того, москвичей спросили, какие именно публикации представляют для них наибольший интерес.