На Триумфальной площади ограничена парковка из-за акции оппозиции

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 31 октября, полиция ограничила парковку на Триумфальной площади в связи с предстоящим митингом "Стратегии-31". Из-за этого автомобилисты уже столкнулись с неудобствами.

Митинг, который не удалось согласовать с властями, должен начаться в 18.00. Однако полиция с раннего утра перекрыла Садовую-Триумфальную улицу, Оружейный переулок и съезд на Тверскую с Садового кольца. В настоящее время в районе Триумфальной площади дежурят сотрудники ГИБДД, сообщает "Интерфакс".

Напомним, "Стратегия-31" - всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России (31-я статья Конституции РФ). Оппозиционеры проводят акции в Москве на Триумфальной площади, начиная с 31 мая 2009 года. Они выходят на площадь в 18:00 каждое 31 число месяца, если такое число в месяце присутствует.