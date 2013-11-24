Украинская оппозиция начала бессрочную акцию на Европейской площади

Фото: ИТАР-ТАСС

Украинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции в поддержку евроинтеграции. Протестующие требуют возобновить подписание соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

В настоящее время сторонники евроинтеграции устанавливают палатки на Европейской площади, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Здесь будет оборудован штаб европейского майдана. Мы начинаем бессрочную акцию, которая не закончится, пока мы не победим", - сказал руководитель центрального штаба оппозиционной партии "Батькивщина", депутат парламента Александр Турчинов.

Турчинов также заявил, что ежедневно в 19.00 и в 21.00 на площади будут проходить митинги. При этом в понедельник утром оппозиция планирует блокировать работу кабинета министров с требованием отставки правительства, которое и приостановило подготовку к подписанию соглашения с ЕС.

Ранее оппозиционные силы провели митинг, который предваряло шествие по Крещатику. По различным оценкам в нем приняли участие от 22 до 100 тысяч человек.

Помимо соглашения с ЕС, протестующие требуют от президента страны Виктора Януковича прекратить политические репрессии и освободить экс-премьера Юлию Тимошенко.