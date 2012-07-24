"Коммерсантъ": вторник, 24 июля 2012 года

К участковым проявлено живое участие

Кремль нашел парламентариям предвыборное задание на осень

Закон о едином дне голосовании, который удостоился вето членов Совета федерации,

станет, похоже, одним из фундаментальных в предстоящей реформе. Как сообщают

источники “Ъ” в президентской администрации, в законе предложены новые правила

формирования участковых избирательных комиссий. По сути, речь идет о строительстве

вертикали избиркомов, которые будут работать на постоянной основе до апреля 2018

года — то есть до окончания следующих парламентской и президентской избирательных

кампаний.

Ирина Нагорных, Виктор Хамраев, "Ъ"

Оппозиция столкнулась с протестом

Родственники задержанных не доверяют тактике защиты

Оппозиционеры и правозащитники вчера встретились с семьями арестованных по делу

о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Родственники задержанных высказали

претензии к тактике защиты: по их мнению, адвокаты и оппозиция не координируют

действия друг с другом. Обсуждение закончилось конфликтом: родные арестованного

Федора Бахова демонстративно отказались от помощи общественной защиты.

Григорий Туманов, "Ъ"

Полиция перестанет быть беспардонной

МВД научит своих сотрудников просить прощения у граждан

Вчера МВД России опубликовало проект приказа, в котором описано, как полицейские

должны извиняться перед гражданами, чьи права и свободы были нарушены. Согласно

документу у полицейского на извинения есть месяц, а приноситься они должны «по месту

жительства, работы или учебы» гражданина. Правда, в какой форме должны звучать сами извинения, в полиции пока не придумали.

Иван Буранов, "Ъ"

ФСБ озолотит «Алтын»

Холдингу вернут полторы тонны ювелирных вещдоков

ФСБ сняла все претензии к экс-главе ювелирного холдинга «Алтын» Антонине Бабосюк.

Следствие не только прекратило против нее основное уголовное дело о контрабанде, но

и готово вернуть изъятые в качестве вещдоков 1,5 тонны золота. В связи с этим госпожа

Бабосюк отозвала из Лефортовского райсуда Москвы жалобу, в которой просила признать

незаконными действия следствия, отказывающегося возвращать вывезенные из магазинов

ювелирные изделия.

Олег Рубникович, "Ъ"

Пожаловавшемуся на генерала МВД запретили пользоваться интернетом

Бизнесмена отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы заключил под домашний арест бизнесмена Михаила Шелеснова,

по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего

начальника управления информации МВД России генерала Олега Аксенова. Последний

получил от коммерсанта $500 тыс. за содействие в прекращении уголовного дела по

поводу контрабанды, но ничем ему не помог. Тем временем самому Михаилу Шелеснову

вменяемое преступление переквалифицировали с контрабанды на уклонение от уплаты

таможенных платежей.

Олег Рубникович, "Ъ"

Выступили в двух словах

Red Hot Chili Peppers подали со сцены пример российским коллегам

Американская группа Red Hot Chili Peppers представила на Большой спортивной

арене «Лужников» свой последний альбом «I`m With You». Удовольствие пытался

получить Борис Барабанов.

Борис Барабанов, "Ъ"

Шелкопряд во мраке

Выставка молодых художников «Бестиарий» в проекте «Фабрика»

В рамках III Московской международной биеннале молодого искусства куратор и

художник Анастасия Дорожкина в компании десятка единомышленников построила на

территории бывшего бумажного завода инсталляцию, вдохновленную Средневековьем.

Рассказывает Валентин Дьяконов.

Валентин Дьяконов, "Ъ"