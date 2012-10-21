Митинг в поддержку "политзаключенных" может состояться 30 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Оппозиция собирается провести 30 октября митинг в поддержку "политзаключенных". Об этом заявил в ходе выборов в координационный совет оппозиции представитель центрального выборного комитета.

"Митинг в поддержку политзаключенных назначен на 19:00 30 октября. Он будет проходить в Новопушкинском сквере, с властями он уже согласован", – передает "Интерфакс" слова представителя центрального выборного комитета.

Выборы в координационный совет оппозиции продлятся на Трубной площади до 20 часов.