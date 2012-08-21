Оппозиционер Сергей Удальцов оштрафован на 30 тысяч рублей

ИТАР-ТАСС

Координатор Левого фронта Сергей Удальцов оштрафован на 30 тысяч рублей за организацию несанкционированной акции у Следственного комитета РФ 9 августа, об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на решение мирового судьи судебного участка Басманного района Москвы.

Суд признал Удальцова виновным по части 2 статьи 20.2 Кодекса об административных нарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения мероприятия). Статья предусматривает штраф в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 50 часов.

Удальцов не согласился с обвинением. С его слов, в тот день он подъехал к Следственному комитету для встречи с депутатом Натальей Чернышовой. У здания находились несколько десятков человек без транспарантов. Через некоторое время стражи порядка попросили пройти оппозиционера в полицейский автобус, заявив, что им показалось, что проводится несанкционированная акция.

"Судья Приз присудила штраф 30000 рублей за встречу с депутатом 9 августа у СК. Решили, видимо, бить рублем. Буду обжаловать", - написал Сергей Удальцов в своем Twitter.

Напомним, по словам организаторов, акция у СК РФ проходила в знак солидарности с задержанными по делу о беспорядках на Болотной площади.