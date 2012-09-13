Оппозиция озвучила резолюцию "Марша Миллионов"

Борис Немцов. Фото: Москва 24

13 сентября в своем блоге Борис Немцов озвучил проект резолюции, который был одобрен оргкомитетом и его представят на "Марше миллионов" 15 сентября.

Первым пунктом резолюции оппозиция требует освобождения всех политзаключенных, политической реформы, досрочных президентских и парламентских выборов.

Кроме того, в проекте указаны социально-экономические требования: заморозить тарифы на ЖКХ и увеличить финансирование пенсионной, образовательной и медицинской сферы.

Также лидеры оппозиции выделили в отдельное требование право на забастовку и на профсоюзную деятельность.

Напомним, 15 сентября в Москве пройдет "Марш Миллионов", маршрут которого после долгих прений был утвержден: он пройдет от Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, где и состоится митинг. В связи с этим будут изменены маршруты наземного общественного транспорта.