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Бизнес

13 августа 2012, 11:55

Березовский выделит деньги на российский оппозиционный канал

оппозиция бизнес телевидение Борис Березовский Дмитрий Гудков Илья Пономарев

ИТАР-ТАСС

Беглый олигарх Борис Березовский, проживающий в Лондоне, согласен выделить российской оппозиции средства для создания и развития интернет-телевидения.


В сентябре этого года депутат Госдумы от "Справедливой России" Илья Пономарев собирается начать плотную работу с бизнес-сообществом. В начале осени будут устроены благотворительные ужины для предпринимателей, где будут презентованы проекты оппозиции, требующие вложений. Решения примутся коллективно, без "сделок под столом". Ужины будут проходить не только в Москве, но и в Лондоне, Нью-Йорке, Тель-Авиве и Сан-Франциско.


Некоторые бизнесмены выдвинули оппозиции встречные предложения.


"Я подпишусь под этим, если будет понятно, какие журналисты за этим стоят. Как политикам я им доверяю, но лично под Гудкова и Пономарева не дам ни копейки. Вот если скажут, что с ними работают Невзоров, Доренко или Леня Парфенов, – безусловно", – сообщил РБК daily Борис Березовский.

Депутат Дмитрий Гудков, который анонсировал проект оппозиционного телевидения, сообщил, что в проект будут приглашены "большие профессионалы, журналисты с именем". Пока была названа лишь фамилия Андрея Лошака.

В свою очередь заместитель генсекретаря партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Железняк заявил, что оппозиционерами придется "обеспечить легальность привлекаемых средств, гарантировать, что он не станет каналом для отмывания денег, нажитых незаконным путем, или экстремистских финансовых ресурсов".

Предполагается, что первая программа нового оппозиционного канала выйдет в сентябре.

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