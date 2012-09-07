Власти Москвы предложили свой маршрут для "Марша миллионов"

"Марш миллионов". Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная мэрия предложила оппозиции другой вариант маршрута для "Марша миллионов" 15 сентября: от "Лужников" до Андреевского моста с митингом на Фрунзенской набережной.

"Мы подготовили свои предложения. В частности, мы предлагаем пройти им демонстрацией от "Лужников" до Андреевского моста по Фрунзенской набережной с митингом на Фрунзенской набережной", - сказал РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Организаторы "Марша" с предложением властей не согласились.

"Мы не согласны, будем добиваться проведения акции в рамках Садового кольца", - написал в своем Twitter один из организаторов "Марша миллионов", координатор "Левого Фронта" Сергей Удальцов.

Также он добавил, что к понедельнику, 10 сентября, оппозиция подготовит для мэрии свои возражения на перенос маршрута шествия. Оппозиционные лидеры готовы к переговорам, но, по словам Удальцова, "если власти Москвы не пойдут на компромисс и не согласуют маршрут в рамках Садового, то мы будем считать согласованным маршрут по Тверской".

Ранее организаторы "Марша миллионов" планировали пройти от Белорусского вокзала по Тверской до Боровицких ворот, где должен был состояться митинг, но мэрия не согласовала акцию, так как у Сергея Давидиса, который находился в числе заявителей, было административное нарушение. В среду, 5 сентября, организаторы "Марша" подали повторную заявку.