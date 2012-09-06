Адвоката панк-группы Pussy Riot вызвали на допрос в СК РФ

Марк Фейгин. Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 6 сентября, адвокат панк-группы Pussy Riot Марк Фейгин был вызван в Следственный комитет РФ на допрос по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая.

"Итак, меня вызывают в следственный комитет в качестве свидетеля по делу 6 мая. Ну, наконец-то. Тюрьма не за горами...", - написал Марк Фейгин в своем Twitter и прикрепил к сообщению фотографию повестки.

Судя по бумаге, в Следственный комитет адвокату необходимо явиться 10 сентября.

В беседе с "Интерфакс", Фейгин подтвердил, что находился на Болотной площади 6 мая и выступал с трибуны, призывая пресечь столкновения граждан с полицией.

"Вызов на допрос я воспринимаю как средство давления на меня в качестве защитника группы "Pussy Riot". Если бы это действительно было связано с событиями, произошедшими на Болотной площади, то меня вызвали бы в СК еще в мае-июне, когда допрашивали по данному делу активистов оппозиции", - сказал М.Фейгин.

Также он добавил, что на допрос вместе с ним пойдут его коллеги Виолетта Волкова и Николай Полозов, которые также являются защитниками участниц панк-группы Pussy Riot.