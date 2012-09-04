Болотную площадь заняли для другой акции 15 сентября

"Марш миллионов". Фото: ИТАР-ТАСС

Шествие по улице Якиманка и митинг на Болотной площади согласованы, но по заявке группы граждан, не имеющих отношение к оргкомитету протестных действий, сообщила мэрия Москвы.

"К нам поступило четыре уведомления о проведении массовых мероприятий на 15 сентября, два из них согласованы", - сообщил ИТАР-ТАСС глава департамента региональной безопасности города Москвы Алексей Майоров.

Группа активистов решила провести акцию от Якиманки до Болотной по привлечению внимания к проблемам демократии и социальных проблем в России. Также было согласовано шествие по Крымской набережной и митинг у парка "Музеон" с целью привлечения внимания общественности к теме качественного изменения общественного строя в стране.

Напомним, что 4 сентября мэрия Москвы отказала оппозиции в проведении "Марша миллионов" 15 сентября. Участники шествия планировали пройти от Белорусского вокзала по Тверской до Боровицких ворот, где должен был состояться митинг. Организаторы Марша планировали подать еще одну заявку на тот же маршрут 5 сентября.