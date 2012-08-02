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Политика

02 августа 2012, 14:48

Оппозиция проведет выборы в координационный совет

оппозиция выборы протесты Илья Яшин Леонид Волков власть жизнь в мире

ИТАР-ТАСС

7 октября пройдут выборы в координационный совет российской оппозиции, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оргкомитет протестных акций.

Голосование проведет центральный выборный комитет под председательством оппозиционного депутата гордумы Екатеринбурга Леонида Волкова. Целью голосования значится определение лидеров протестного движения и легитимизация оргкомитета, который занимался организацией протестных акций с декабря прошлого года.

Всего в координационный совет будет избрано 45 человек. 30 из них будут отобраны зарегистрированными избирателями по общероссийскому округу. Остальные 15 человек изберут с учетом их принадлежности к оппозиционным организациям – националистическим, либеральным, левым – по пять человек от каждой группы.
В выборах смогут участвовать все граждане России, зарегистрировавшиеся в качестве избирателей.

1 сентября начнется регистрация кандидатов и информационная кампания. С 15 сентября по 5 октября будет идти регистрация избирателей.

Голосование пройдет в интернете на аккредитованных площадках, одной из которых будет "Демократия-2". Выборы также будут проходить и в режиме офлайна. Бюджет сформирован за счет кандидатских взносов в размере 10 тысяч рублей.

Со слов члена политсовета "РПР-Парнас" Ильи Яшина, избранный комитет по-прежнему будет заниматься организаций оппозиционных демонстраций, также он займется разработкой протестной стратегии.

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