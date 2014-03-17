Врачи вывели Валентина Гафта из медикаментозного сна

Фото: M24.ru

Актера театра и кино Валентина Гафта вывели из медикаментозного сна. В ближайшие дни его переведут из реанимации в хирургическое отделение.

После успешно проведенной эндоскопической операции состояние пациента улучшилось, больной выведен из медикаментозного сна и переведен на самостоятельное дыхание, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Георгия Голухова.

Отметим, после поступления в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии Гафт был на искусственной вентиляции легких.

Как сообщил главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин, в настоящее время Валентин Гафт находится в состоянии средней степени тяжести и в ближайшие дни планируется его перевод из отделения реанимации в хирургическое отделение.

Напомним, 14 марта народный артист России Валентин Гафт был госпитализирован в Боткинскую больницу.