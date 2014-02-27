К юбилею Дашкевича в театре имени Покровского покажут оперу "Ревизор"

"Ревизор". Фото: пресс-служба оперы

28 февраля и 1 марта в Камерном музыкальном театре имени Покровского покажут оперу "Ревизор". Представлена она будет к юбилею выдающегося композитора Владимира Дашкевича.

Опера "Ревизор" - это не просто сценическая адаптация бессмертного текста Гоголя. Сочиняя оперу, Дашкевич изучил как самого "Ревизора", так и все опубликованные размышления Гоголя на тему пьесы. Это "Развязка "Ревизора", "Размышления у театрального подъезда", высказывания классика русской литературы в письма и статьях. Благодаря изучению дополнительных материалов, композитор создал не забавную комедию, а глубокую философскую историю с нотой юмора. "Ревизор" написан Дашкевичем в сотрудничестве с поэтом Юлием Кимом.

Произведения Дашкевича знакомы не только преданным поклонникам классической музыки, но и тем, кто даже не знает его имени. Именно его "перу" принадлежат произведения, звучавшие в фильмах "Бумбараш", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Собачье сердце" и других. Также на счету автора - многочисленные симфонии, сонаты, струнные квартеты, композиции к более чем 80 спектаклям, мюзиклы "Пеппи длинный чулок" и "Роковые яйца", оперы "Клоп" и "Ревизор". 20 января выдающему композитору исполнилось 80 лет.