Российские певцы стали лауреатами конкурса Пласидо Доминго Operalia

Фото: facebook.com/PlacidoDomingo

Вчера, 25 июля, в Театре Деголладо в мексиканском городе Гвадалахара прошла церемония вручения призов XXIV Международного конкурса молодых оперных певцов Operalia. Среди лауреатов – солисты Большого театра и Приморской сцены "Мариинки". Об этом сообщает сайт конкурса.

Победителями стали француженка Эльза Дрейзиг (сопрано) и Ким Кён Ву из Южной Кореи (тенор). Они получили премии в размере 30 000 долларов. Американо-итальянская певица Марина Коста-Джексон и Богдан Волков (солист Большого театра с 2016 года) заняли второе место. Еще одна представительница оперной труппы Большого – Ольга Кульчинская была удостоена "бронзы". Среди мужчин на третью ступень поднялся албанец Раме Лахай.

Брентон Райан (США) был удостоен приза Биргит Нильссон за блестящее исполнение музыки Вагнера. Солистке Приморской сцены Мариинского театра Елене Стихиной вручили приз зрительских симпатий и специальную премию Culturarte Prize.

Operalia учреждена по инициативе Пласидо Доминго в 1993 году. Конкурс открывает новые имена и способствует карьерному росту молодых исполнителей. Ежегодно Operalia получает порядка тысячи заявок из разных стран мира. Высококлассное жюри отбирает сорок самых ярких вокалистов. В финале завершившегося конкурса принимали участие двенадцать человек.