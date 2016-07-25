Sony Classical выпустит на диске пермского "Дон Жуана"

В ноябре этого года на лейбле Sony Classical выйдет заключительная часть трилогии Моцарта-да Понте "Дон Жуан" в исполнении музыкантов Пермского оперного театра – оркестра и хора musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Об этом сообщает Facebook Sony Classical.

В записи принимали участие звезды мировой оперы: Димитрис Тилякос (Дон Жуан), Вито Прианте (Лепорелло), Мирто Папатанасиу (Донна Анна), Карина Говен (Донна Эльвира), Гвидо Локонсоло (Мазетто), Кристина Ганш (Церлина), Кеннет Тарвер (Дон Оттавио), Мика Карес (Командор).

Релизы остальных двух опер – "Le nozze di Figaro" и "Cosi fan tutte" состоялись в 2014 году и получили восторженные отзывы зарубежной и отечественной критики.

На прошлой неделе стало известно, что другая запись Теодора Курентзиса – "Весна священная" И. Стравинского получила премию ECHO Klassik как "Лучшая запись года: симфоническая музыка XX – XXI веков". ECHO Klassik является одной из самых престижных музыкальных наград в мире. В этом году премия будет вручена в 22-й раз. Маэстро Курентзис и 112 музыкантов представили свою трактовку "Весны" на фестивале RUHRtriennale в Бохуме (Германия), после чего на волне вдохновения всего за 24 часа был записан 37-минутный шедевр.