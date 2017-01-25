Ильдар Абдразаков споет главную партию в постановке Парижской национальной оперы

Фото: novayaopera.ru

Один из самых востребованных басов Ильдар Абдразаков споет партию Бориса Годунова в одноименной опере. Этот спектакль, а также ряд других работ сезона 2017-2018, проанонсировала сегодня Парижская национальная опера.

Предпремьерный показ "Бориса Годунова" состоится 4 июня 2018 года. Музыкальное руководство над постановкой возьмет на себя дирижер Владимир Юровский. Ему предстоит поработать в тандеме с известным фламандским режиссером Иво ван Хове.

Помимо солистов российских оперных театров (Борис Пинхасович, Максим Михайлов, Максим Пастер, Дмитрий Головин, Евгений Никитин), в постановке примет участие воспитанница Санкт- Петербургского музыкально-драматического театра "Синяя птица", финалистка вокального проекта "Голос. Дети" Евдокия Малевская.