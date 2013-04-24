Андрис Лиепа представит оперу-балет "Золотой петушок" Дягилева

Опера-балет "Золотой петушок". Фото: teatr-sats.ru

26 и 27 апреля в единственном в мире Детском музыкальном театре состоится премьера оперы-балета "Золотой петушок" в постановке хореографа Андриса Лиепы. Это реконструкция знаменитого "дягилевского спектакля", созданного почти сто лет назад. Одна из самых мудрых сказок А.С. Пушкина здесь воплотилась в музыке Н.А. Римского-Корсакова, ставшей, по общему признанию, гениальным достижением русского композитора.

Созданное в 1909 году произведение получило всемирное признание в Париже во время прославленных Дягилевских сезонов. Знаменитый спектакль планировалось поставить к его столетию, однако Театру имени Н. Сац пришлось сделать это на год раньше.

"Театр на Елисейских полях летом 2013 года празднует свое столетие. Узнав, что мы собираемся реконструировать знаменитый спектакль Дягилева, руководство театра предложило нам привезти "Золотого петушка" в этом году и даже предоставило возможность нашей постановке закрыть сезон. Поэтому мы восстановили творение Римского-Корсакова на год раньше", - рассказал Андрис Лиепа.

Поэтому летом, после серии спектаклей в Москве, его увидят парижане.

Дягилев собирал в свои проекты лучших из лучших. Команда, которая работает над современной постановкой, - также одна из сильнейших. Идею и хореографию Михаила Фокина, декорации и костюмы Натальи Гончаровой возрождают Андрис Лиепа, Гали Абайдулов, Вячеслав Окунев, Георгий Исааякян.