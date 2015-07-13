Оперу "Царская невеста" покажут в "Коломенском"

Фото: mgomz.ru

31 июля и 1 августа в музее-заповеднике "Коломенское" на площади церкви Вознесения Господня Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит оперу "Царская невеста" Н.А. Римского-Корсакова, сообщают организаторы.

Режиссер постановки – народный артист России Дмитрий Бертман.

Декорациями спектакля послужит фасад церкви Вознесения Господня, а колокольный звон церкви Святого Георгия придаст опере еще больший колорит.

Напомним, церковь Вознесения Господня построили в 1532 году в честь царевича Ивана – будущего Ивана Грозного. С 1994 года храм внесен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.