13 июля 2015, 16:04

Культура

Оперу "Царская невеста" покажут в "Коломенском"

Фото: mgomz.ru

31 июля и 1 августа в музее-заповеднике "Коломенское" на площади церкви Вознесения Господня Московский музыкальный театр "Геликон-опера" представит оперу "Царская невеста" Н.А. Римского-Корсакова, сообщают организаторы.

Режиссер постановки – народный артист России Дмитрий Бертман.

Декорациями спектакля послужит фасад церкви Вознесения Господня, а колокольный звон церкви Святого Георгия придаст опере еще больший колорит.

Напомним, церковь Вознесения Господня построили в 1532 году в честь царевича Ивана – будущего Ивана Грозного. С 1994 года храм внесен в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Дата: 31 июля, 1 августа в 19.00

Место: площадь церкви Вознесения Господня музея-заповедника "Коломенское"

Цена: от 250 рублей

