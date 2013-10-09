Оперная певица Карина Флорес исполнит в столице произведения Верди

"Афиша": Концерты Карины Флорес в консерватории пройдут 9 и 10 октября

9 и 10 октября в столице пройдут выступления солистки театра "Геликон-опера", оперной певицы Карины Флорес, которая исполнит произведения Верди. Она родилась в городе Шахты Ростовской области и именно на ростовской сцене состоялся ее оперный дебют – она спела Чио-чио сан в "Мадам Баттерфляй".

Преподаватели из итальянской академии, куда она поступила по протекции Владимира Спивакова, сразу сказали, что это вердиевская певица.

Среди преподавателей была и легендарное сопрано Рената Скотта. С тех пор Флорес уже успела сыграть главную партию в "Аиде", Абигаиль "Набукко" и Леонору "Трубадура", а также другие роли (преимущественно итальянский репертуар).

В апреле 2011 года Флорес спела два концерта на церемонии открытия конкурса имени Марии Каллас в Бразилии. Всего же на счету певицы гастроли в Германии, Австрии, Южной Корее, Франции, Израиле, Италии, США и Канаде.

9 октября - в Большом зале консерватории, а 10 октября - в концертном зале Чайковского. Начало концертов - в 19:00, стоимость билетов – от 800 рублей.