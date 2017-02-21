Москвичи стали чаще оформлять загранпаспорта

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Жители столицы стали чаще оформлять загранпаспорта, заявила на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник Светлана Плешакова.
По ее словам, в январе было около 19 тысяч обращений через портал госуслуг, что в три раза больше, чем в январе 2016 года.
Кроме того, загранпаспорт нового образца с биометрическими данными оформляют и выдают сотрудники МВД. Записаться к ним на прием можно на портале "Мои документы" и на сайте мэра и правительства Москвы. Предварительная запись доступна более чем в 100 районах Москвы.