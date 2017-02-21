Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 13:59

Технологии

Москвичи стали чаще оформлять загранпаспорта

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Жители столицы стали чаще оформлять загранпаспорта, заявила на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник Светлана Плешакова.

По ее словам, в январе было около 19 тысяч обращений через портал госуслуг, что в три раза больше, чем в январе 2016 года.

С 1 февраля оформить российский и заграничный паспорта и забрать готовый документ можно у сотрудников центров госуслуг. Они работают семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Также в отделениях установлены фотокабины, где сразу можно сфотографироваться на паспорт.

Кроме того, загранпаспорт нового образца с биометрическими данными оформляют и выдают сотрудники МВД. Записаться к ним на прием можно на портале "Мои документы" и на сайте мэра и правительства Москвы. Предварительная запись доступна более чем в 100 районах Москвы.

онлайн-услуги загранпаспорта центры «мои документы»

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика