Москвичи стали чаще оформлять загранпаспорта

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Жители столицы стали чаще оформлять загранпаспорта, заявила на пресс-конференции начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве полковник Светлана Плешакова.

По ее словам, в январе было около 19 тысяч обращений через портал госуслуг, что в три раза больше, чем в январе 2016 года.