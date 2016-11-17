Региональные порталы госуслуг объединят с единым федеральным

Фото предоставлено пресс-службой Минкомсвязи

Запущен пилотный проект по интеграции региональных порталов госуслуг с Единым порталом государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

В пилотном проекте участвуют 10 субъектов России, среди которых Ростовская, Саратовская, Калининградская, Томская, Челябинская и Ярославская области, а также Приморский и Ставропольский края, Республика Бурятия и Ханты-Мансийский автономный округ. Порталы этих регионов будут подключены к ЕПГУ до конца ноября 2017 года. Жители пилотных субъектов смогут воспользоваться государственными услугами по принципу "одного окна" на сайте gosuslugi.ru.

Субъекты, которые подключатся к пилотному проекту и начнут работу с сервисами ЕПГУ, в течение 2017 года пройдут модернизацию региональных порталов и полную интеграцию с федеральным. Субъекты уже сейчас могут пользоваться инструментами федерального портала для продвижения региональных и муниципальных услуг, а также самостоятельно управлять описанием услуг, предоставляемых в регионе и отображаемых на ЕПГУ.