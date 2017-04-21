Мертвого мужчину нашли в жилом доме в Южном Бутове

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Мужчину нашли мертвым в жилом доме на улице Академика Семенова в Южном Бутове, передает Агентство "Москва".
По словам источника агентства, жена умершего рассказала о подозрениях мужа о наличии у него онкологического заболевания. По ее словам, за последний месяц 57-летний супруг похудел на 10 килограммов.
Мужчина сильно переживал происходящее и у него начались психические расстройства, уточнил источник. Есть подозрение на самоубийство.
