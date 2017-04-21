Форма поиска по сайту

21 апреля 2017, 11:54

Мертвого мужчину нашли в жилом доме в Южном Бутове

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчину нашли мертвым в жилом доме на улице Академика Семенова в Южном Бутове, передает Агентство "Москва".

По словам источника агентства, жена умершего рассказала о подозрениях мужа о наличии у него онкологического заболевания. По ее словам, за последний месяц 57-летний супруг похудел на 10 килограммов.

Мужчина сильно переживал происходящее и у него начались психические расстройства, уточнил источник. Есть подозрение на самоубийство.

Российские ученые заявили о появлении в ближайшем будущем панацеи в мире онкологии – лекарства, способного справиться со всеми видами и стадиями раковых опухолей.

Препарат под рабочим названием "Белок теплового шока" перешел в завершающую фазу доклинических испытаний.

Эксперты m24.ru раскритиковали заявление своих коллег и объяснили, почему, с медицинской точки зрения, пока невозможно создать единого лекарства.

