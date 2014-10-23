Сборные пункты для призывников в Москве будут работать до 26 декабря

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Во время осеннего военного призыва сборные пункты в столичных округах будут работать с 20 октября по 26 декабря.

Московские призывники будут отправляться на службу согласно такому графику:

Северный округ - 20-24 октября

Северо-Восточный округ - 27-31 октября

Восточный округ - 3-7 ноября

Юго-Восточный округ - 10-14 ноября

Южный округ -17-21 ноября

Юго-Западный округ- 24-28 ноября

Западный округ - 1-5 декабря

Северо-Западный округ - 8-12 декабря

Центральный округ - 15-19 декабря

Зеленоградский округ - 22-26 декабря

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября. В этом году из Москвы и области планируют призвать 12 тысяч человек, большинство из которых будут служить в Северо-Восточном и Центральном федеральных округах. Правила призыва в этом году не изменились. Как и раньше, на службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые подходят по состоянию здоровья.

В 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до года, одновременно было сокращено число предоставляемых отсрочек от призыва. Правом на отсрочку пользуются учащиеся дневных отделений вузов с госаккредитацией, очной аспирантуры, профессионально-технических училищ и техникумов. Отсрочка от призыва также может быть предоставлена по состоянию здоровья.