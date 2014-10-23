Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 17:53

Сборные пункты для призывников в Москве будут работать до 26 декабря

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Во время осеннего военного призыва сборные пункты в столичных округах будут работать с 20 октября по 26 декабря.

Московские призывники будут отправляться на службу согласно такому графику:

  • Северный округ - 20-24 октября
  • Северо-Восточный округ - 27-31 октября
  • Восточный округ - 3-7 ноября
  • Юго-Восточный округ - 10-14 ноября
  • Южный округ -17-21 ноября
  • Юго-Западный округ- 24-28 ноября
  • Западный округ - 1-5 декабря
  • Северо-Западный округ - 8-12 декабря
  • Центральный округ - 15-19 декабря
  • Зеленоградский округ - 22-26 декабря

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в России 1 октября. В этом году из Москвы и области планируют призвать 12 тысяч человек, большинство из которых будут служить в Северо-Восточном и Центральном федеральных округах. Правила призыва в этом году не изменились. Как и раньше, на службу призывают мужчин от 18 до 27 лет, которые подходят по состоянию здоровья.

В 2008 году двухлетний срок службы был сокращен до года, одновременно было сокращено число предоставляемых отсрочек от призыва. Правом на отсрочку пользуются учащиеся дневных отделений вузов с госаккредитацией, очной аспирантуры, профессионально-технических училищ и техникумов. Отсрочка от призыва также может быть предоставлена по состоянию здоровья.

округа оборона военный призыв сборные пункты

