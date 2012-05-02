Океанариум приглашает детей-аутистов на экскурсию

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Руководство столичного океанариума, в который недавно не пустили группу детей-аутистов с сопровождающими, пригласило школьников на эскурсию, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на прошлой неделе в интернете активно обсуждался инцидент, произошедший с аутистами, которых не пустили на экскурсию в океанариум. По мнению родителей учеников, руководство побоялось нарушить комфорт здоровых посетителей.

Сотрудники океанариума истолковывают случившееся иначе - по их мнению, "особым" посетителям просто предложили прийти в нерабочее время. По мнению экспертов, такая позиция является помехой на пути интеграции детей , больных аутизмом, в общество.

"Мы их пригласили. Направили официальное приглашение в адрес школы, но реакции пока не последовало. Мы готовы принять их в любой день и в любое время",- заявил Геворк Григорян, директор океанариума. "Я пока не могу даже предположить, как они среагируют в связи с тем, что произошло", - добавил он.