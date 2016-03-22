Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культурное наследие

22 марта 2016, 13:13

В России ужесточили охрану памятников истории и культуры

охрана Госдума законы объекты культурного наследия культурное наследие памятник

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Госдума приняла закон, который позволяет защищать недавно выявленные объекты культурного наследия, пока они не успели получить зоны охраны, передает Агентство "Москва".

По новому закону, когда исторический памятник включают в государственный реестр объектов культурного наследия, его защитная зона устанавливается автоматически и будет действовать до тех пор, пока не утвердят проект охранной зоны объекта. В пределах защитной зоны запрещается строить капитальные здания, а также увеличивать высоту, площадь и количество этажей у существующих.

Для памятников, расположенных на территории населенного пункта, защитная зона устанавливается в радиусе 100 метров, а за пределами населенного пункта – в радиусе 200 метров от внешних границ территории объекта.

"Москва гид": Живая Москва: Реставрация старых домов

Напомним, что объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. В частности, запрещен снос подобных исторических памятников и ансамблей.

Информацию об о всех объектах культурного наследия Москвы можно получить на Портале открытых данных.
Здесь можно узнать наименование ансамбля, его адрес и охранный статус.

Всего на территории города Москвы расположено более восьми тысяч объектов, подлежащих государственной охране в качестве объектов культурного наследия, из которых:

  • объектов культурного наследия федерального значения – 3075;
  • объектов культурного наследия регионального значения – 2938;
  • выявленных объектов культурного значения – 2110.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать