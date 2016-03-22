В России ужесточили охрану памятников истории и культуры

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Госдума приняла закон, который позволяет защищать недавно выявленные объекты культурного наследия, пока они не успели получить зоны охраны, передает Агентство "Москва".

По новому закону, когда исторический памятник включают в государственный реестр объектов культурного наследия, его защитная зона устанавливается автоматически и будет действовать до тех пор, пока не утвердят проект охранной зоны объекта. В пределах защитной зоны запрещается строить капитальные здания, а также увеличивать высоту, площадь и количество этажей у существующих.

Для памятников, расположенных на территории населенного пункта, защитная зона устанавливается в радиусе 100 метров, а за пределами населенного пункта – в радиусе 200 метров от внешних границ территории объекта.

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Напомним, что объекты культурного наследия, включенные в реестр, подлежат государственной охране. В частности, запрещен снос подобных исторических памятников и ансамблей.

Информацию об о всех объектах культурного наследия Москвы можно получить на Портале открытых данных.

Здесь можно узнать наименование ансамбля, его адрес и охранный статус.

Всего на территории города Москвы расположено более восьми тысяч объектов, подлежащих государственной охране в качестве объектов культурного наследия, из которых:

