15 сентября в связи с марафоном в Москве будет ограничено движение

15 сентября в столице пройдет Московский марафон, в связи с которым в городе будет ограничено движение транспорта.

Движение будет ограничено на набережных центра Москвы и на Бульварном кольце. Полный список улиц, на которых пройдут соревнования, разместила на сайте УГИБДД по Москве пресс-служба дорожной полиции.

Кроме того, 15 сентября пройдет марафон на 10 тысяч метров, в рамках которого будет ограничено движение по Новодевичьей, Саввинской и Ростовской набережным, а также на Смоленской улице, Смоленском бульваре, Зубовской улице, Большой Пироговской улице, Лужнецкому и Новолужнецкому проезду.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей выбирать маршруты объезда, выполнять предписания знаков и требования сотрудников ДПС.