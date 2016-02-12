Для грузовиков закроют проезд по Новосходненскому шоссе 14 февраля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение грузового транспорта на Новосходненском шоссе ограничат 14 февраля в связи с предстоящими соревнованиями "Лыжня России", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

14 февраля с 8:00 до 16:00 для грузовиков закроют проезд на участке Новосходненского шоссе от пересечения с Юбилейным проездом до пересечения с Машкинским шоссе.

"Лыжня России" – всероссийские соревнования, в которых принимают участие как любители, так и профессиональные лыжники на дистанциях от 5 до 50 километров.

Фото: dt.mos.ru

Московский этап соревнований стартует 14 февраля в 12:00 на базе Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная". Для участников будут организованы бесплатные автобусы от торгового комплекса "Мега Химки".

Гонка проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. В этом году в мероприятии примут участие около 25 тысяч жителей Москвы, области и других регионов России.